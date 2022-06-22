ليبيا تتصدر المجموعة الثالثة في كأس العرب

الدمام 22 يونيو 2022 (وال) _ استهل المنتخب الليبي لكرة القدم الخماسية داخل الصالات أمس الثلاثاء، مشواره في كأس العرب، وذلك بفوز ثمين بأقدام اللاعب (محمد خميس)، بعد تسجيله هدفين في دقيقة واحدة، وسط انهيار المنتخب الفلسطيني في الشوط الثاني.

وسيقابل المنتخب الليبي نظيره المنتخب السعودي صاحب الضيافة، وعينه على نقاط المباراة لصدارة المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.

وتقام البطولة في السعودية بالصالة الرياضية الخضراء بمدينة الدمام، بقيادة المدرب الليبي عبدالباسط النعاس ومساعده أشرف الدرسي، وبمشاركة عشرة منتخبات عربية.

يذكر أن المباراة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين وتقاربا في المستوى الفني، استطاع في نهايتها الليبيون حسم المباراة لصالحهم بهدفي الدولي أفضل لاعب في المباراة محمد خميس، وبه يتصدر المجموعة في أولى لقاءاته. (وال _ الدمام) م ب / ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال