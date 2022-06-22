الجويفي يثمن على دور تونس في استضافة الدور السداسي للدوري الليبي

تونس 22 يونيو 2022 (وال) _ ثمن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية (عبد الشفيع الجويفي) عبر برقية بعثها إلى وزير الشباب والرياضة بدولة تونس، دور تونس البارز في تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الدور السداسي للدوري الليبي لكرة القدم، والذي سيقام شهر يوليو (7) القادم.

وأكد الجويفي بأن ذلك فرصة لتعزيز التعاون للعلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، والرقي بالمستوى بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين، والمساهمة في النهوض بالحركة الرياضية، ورسخ الوحدة الوطنية والتضامن بين الدولتين الشقيقتين. (وال _ تونس) م ب

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