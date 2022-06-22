سلة الاتحاد تخطف فوزاً من المدينة في الوقت الإضافي

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) خطف فريق الاتحاد فوزاً مهماً ومثيراً من منافسه المدينة في الوقت الإضافي بنتيجة ( 67 – 60 ) نقطة ، بعدما اكتمل الوقت الأصلي للقاء بنتيجة (54-54) نقطة، وذلك لحساب أولى مباريات اليوم الثاني من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الثلاثاء – وقادها ثلاثي تحكيمي تكون من ( إسلام وحيد ) حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، و ( موسى الأوجلي ) حكماً ثالثاً، تقدم فيها فريق الاتحاد على صعيد النتيجة في الفترة الأولى، موسعاً الفارق بهذه الفترة إلى سلة ونصف السلة، وبواقع ( 12 – 9 ) نقطة.

تزايدت المباراة إثارة أكثر ، وكل منهما حاول بقدر المستطاع تفادي الآخر، معتمداً على توغلات وتدخلات محترفية ، لتنتهي الفترة الثانية بالتعادل الإيجابي ( 14 – 14 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الأول اتحادية ( 26 – 23 ) نقطة.

فارق الثلاثة نقاط التي انتهاء عليها الشوط الأول، أعطى المدينة رغبة كبرى في العودة للمباراة،خاصة أن محترفاه الأمريكي ( ديوك موندي )، و التونسي ( محمد عباس ) نجحا من تسجيل ( 27 ) نقطة، حيث أن الأول سجل ( 14 ) نقطة، بينما سجل الثاني ( 13 ) نقطة، فضلاً على أن هذه الفترة ظفر بها فريق المدينة بفارق ( 10) نقاط، وبنتيجة ( 16 – 10 ) نقطة.

هذا وتقدم الاتحاد المتفوق على المروج ، خلال مباريات اليوم الأول من التجمع الثاني ، لكنه في نهاية المطاف لم يتمكن من تحقيق الفوز ، لينتهي الربع بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 54- 54 )، ليلجأ الفريق للعب خمس دقائق إضافة، والتي تفوق فيها الاتحاد بنتيجة ( 13- 6 ) نقاط.

يذكر أن هذه المقابلة تكونت فيها حكام الطاولة من ( وليد شيبون ) مسجلاً، و ( نجاة المخشخش ) مسجل إلكتروني ، و ( بشير مخزوم ) ميقاتي، و ( علي الأمير ) ميقاتي 24 ، و ( محمد البريكي ) مراقباً فنيناً للقاء، فيما تكون مجموعة الإحصاء ( فهيم السعيطي )، و ( إسلام الجالي )، و ( سفيان أعميش ). (وال ـ طرابلس) س إ

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