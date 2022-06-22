” زيو ” يقود الأهلي بنغازي للفوز على النصر

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) قاد اللاعب ( إدريس زيو ) فريقه الأهلي بنغازي لفوز مستحق على النصر بفارق سلتين، وبنتيجة ( 66 – 62 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الثاني من المرحلة الثانية من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

ونجح الأهلي بنغازي الذي صعد إلى المرتبة الثالثة على لائحة ترتيب النهائيات في هذه المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – من بسط سيطرة مطلقة، وفارضاً نفسه على مجريات المباراة، وسط حالة من التوهان لدى لاعبي النصر .

الفترة الأول شهدت مبكراً صحوة من لاعبي الأهلي من ناحية تسجيل النقاط، لينتهي هذا الربع أهلاوياً بفارق سلتين ، وبنتيجة ( 18 – 14 ) نقطة، هذا و نجح الأهلي في إنهاء الفترة الثانية لصالحة بفارق سلة وحيدة ، وبواقع ( 19 – 17 ) نقطة، ليكون مجمل الشوط الأول لمصلحة الأهلي بنتيجة ( 37 -31 ).

عداد الأهلي الهجومي لم يتوقف عن مغازلة سلة النصر، فضلاً على أن الأهلي نجح في توسع الفارق بالفترة الثالثة إلى ( 6 ) نقاط، لتكون نتيجة هذه الفترة ( 14 – 8 ) نقاط، هذا ويدين الأهلي في هذا الفوز إلى لاعبه ( إدريس زيو ) صاحب الـ 20 نقطة، وعمل ( 7 ) متابعات ، وعدد تمريرتين حاسمتين، وعدد ( 1 ) قطع للكرة، إضافة إلى أن اللاعب تمكن من تسجيل ثلاثيتين من أصل أربع محاولات.

وفي آخر الفترات حاول النصر كثيراً للعودة للقاء، مقلصاً الفارق من ( 18 ) نقطة إلى سلة ونصف السلة، معولاً أكثر على اخترقات لاعبه الأمريكي ( براين هالومس ) والذي بدوره سجل ( 34 ) نقطة، وعمل ( 11 ) نقطة، لتكتمل هذه الفترة للنصر بنتيجة ( 23 – 15 ) نقطة، بينما تكون محصلة الشوط الثاني لصالح النصر بنتيجة ( 31 – 29 ) نقطة.

هذه وقد تكونت إدارة المباراة من ثلاثي تحكيمي متكون من الجزائري ( سفيان سي يوسف ) حكماً أولاً، و ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( أيمن الشوشان ) حكماً ثالثاً. (وال ـ طرابلس) س إ

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