ساديو ماني يعلق على رحيل ليفاندوفيسكي من البايرن

تحدث اللاعب السنغالي ساديو ماني عن موقفه من رحيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عن بايرن ميونخ.

وقال اللاعب السنغالي عقب إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى الفريق البافاري إن هذا الأمر لا يعنيه، وإن هدفه الأساسي تحقيق الألقاب والنجاحات مع فريقه الجديد.

وكان ماني قد أجرى مؤخرًا الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقد وتقديمه كلاعب رسمي لنادي بايرن ميونخ.

وانتقل ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين كمتغيرات.

يذكر أن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة بايرن ميونخ والانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، وأطلق تصريحات هاجم من خلالها إدارة فريقه، وطالبها بالتخلي عنه.

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