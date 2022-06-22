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ساديو ماني يعلق على رحيل ليفاندوفيسكي من البايرن

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث اللاعب السنغالي ساديو ماني عن موقفه من رحيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عن بايرن ميونخ.

وقال اللاعب السنغالي عقب إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى الفريق البافاري إن هذا الأمر لا يعنيه، وإن هدفه الأساسي تحقيق الألقاب والنجاحات مع فريقه الجديد.

وكان ماني قد أجرى مؤخرًا الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقد وتقديمه كلاعب رسمي لنادي بايرن ميونخ.

وانتقل ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين كمتغيرات.

يذكر أن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي أبدى رغبته مؤخرًا في مغادرة بايرن ميونخ والانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، وأطلق تصريحات هاجم من خلالها إدارة فريقه، وطالبها بالتخلي عنه.

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قناة 218 الليبية

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