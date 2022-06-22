روديغير: اللعب تحت قيادة أنشيلوتي شرف كبير

عبّر المدافع الألماني أنطونيو روديغير عن سعادته بالتوقيع مع نادي ريال مدريد، وقال إن اللعب تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي شرف كبير.

وأشار إلى أنه سيتعلم الكثير خلال فترته مع الفريق الملكي، وتمنى أن يحقق دوري الأبطال مرة ثانية مع ريال مدريد.

وأكد أن الحديث مع كارلو أنشيلوتي جعل الأمور واضحة بالنسبة له، وساعده في اتخاذ قراره النهائي.

وقال المدافع الألماني إنه كان يحلم بالانضمام إلى ريال مدريد منذ الصغر، حيث شجع الفريق وتعلق به أيام تواجد الظاهرة رونالدو فيه، وأكد حديثه معه عبر الفيديو بعد التوقيع للنادي الملكي.

كما أشار إلى دور زميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في إقناعه، وقال: كوفاستيش شجعني على القدوم إلى مدريد.

يذكر أن روديغير انضم إلى نادي ريال مدريد قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

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