فيورنتينا يضع شرطا وحيدا لاستعارة لوكا يوفيتش

أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي اهتمامًا كبيرًا بالحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش.

وبحسب خبير سوق الانتقالات فابيو رومانو؛ فإن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على اللاعب في شكل استعارة، بالإضافة إلى تحمل الريال لـ 50% من راتب اللاعب.

وأشار إلى أن نادي مدينة فلورنسا يرغب دفع 3 ملايين يورو من راتب اللاعب لمدة عام كامل، على أن يتكفل النادي الملكي بدفع الملايين الثلاثة المتبقية.

يذكر أن ريال مدريد فتح الباب من أجل مغادرة اللاعب الصربي الذي فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية عام 2019 قادمًا من إنتراخت فرانكفورت الألماني.

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