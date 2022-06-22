وال| الأهلي طرابلس يتوج بثنائية الموسم للكرة اليد

طرابلس 22 يونيو 2022 (وال) _ استطاع فريق الأهلي طرابلس من اعتلاء منصات التتويج، منهيا مشواره الكروي في بطولة الدوري الليبي للمحترفين للكرة اليد للموسم 2022/2021م، بدون منازع.

هذا وحقق الفريق جملة من الانتصارات في البطولة، مع تعادل وحيد في لقاء الديربي مع فريق الاتحاد بنتيجة 29/29، ليعود من جديد في المسابقة، ويحقق تفوق في لقاء أمس الثلاثاء، على فريق الهلال.

ففي لقاء مثير وحماسي من دقائقه الأولى، استطاع فريق الهلال الخروج متفوقاً بنتيجة 12/13 في الشوط الأول، ومع الشوط الثاني دخلا الفريقين بعد الإستراحة وعينهما على نتيجة اللقاء للظفر بهذه البطولة، ولكن الخبرة واللياقة جعلت من فريق الأهلي طرابلس من استلام زمام مجريات اللقاء، وإنهاء اللقاء لمصلحته بنتيجة 25/32 هدفاً.

مراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ تابع اللقاء والتقى رئيس لجنة المسابقات للكرة اليد (فرج الضراط) حيث قال: كانت الرحلة طويلة وشاقة وصعبة ولكن بفضل الله تعالى وبجهود الخيرين والزملاء أعضاء اللجنة العليا للمسابقات، وصلت سفينة دوري المحترفين للكرة اليد إلى بر الأمان، بعد أن انتهت بنا البوصلة لأكثر من مكان، ولكن استطعنا أن نرسو على شط الأمان، فقد اتممنا الدوري الليبي للمحترفين إلى جانب بطولة الكأس.

وتابع: لم يتبقى لدينا سوى المرحلة الثانية من دوري الدرجة الأولى والتي ستقام 2022/6/23 بطرابلس، وبهذا نكون قد وفقنا في مهمتنا بنسبة 80% من العمل.

وأشار الضراط إلى أن دوري الفئات السنية، حددت مواعيدها وأماكنها يوم 2022/7/16، فبطولة الأواسط في البيضاء ونفس التاريخ ستكون هناك بطولة للناشئين في بنغازي، ويوم 7/23 بطولة الأشبال في مدينة طرابلس، وبهذا يكون قد أسدل الستار على جميع البطولات للاتحاد الليبي للكرة اليد للموسم 2022/2021م.

وأكمل الضراط: ستكون بداية تسجيل القيد للاعبين للموسم 2023/2022 يوم 9/15، وستكون الإنطلاقة للدوري يوم 10/15.

ومن جهة أخرى، صرح رئيس مجلس الأدارة لنادي الأهلي طرابلس (إسماعيل اشتيوي): أنه لايخقى على الجميع بأن نادي الأهلي مؤسسة كبيرة، وبالتالي فليس من الغريب أن يعتلي منصات التتويج، مشيراً إلى أن في السابق قبل عام 2011م كان يلقى اللوم وجميع مشاكل الفريق على الإدارة، ولكن بعد ذلك اتضح أن الخلل ليس في الادارة وإنما في قوة الظلم.

وبين اشتيوي أن إدارة المجلس تبني وتؤسس في أجيال من الفئات السنية لكي تكون جاهزة للدمج في الفريق الأول والاستفادة منها.

وفي نفس السياق، تحدث مدرب فريق الأهلي طرابلس (علي زايد) (لوال) قائلا: نبارك لجماهير النادي على هذا الفوز، لأنه كان دائما يساندنا ويقدم لنا الدعم المعنوي.

وذكر زايد أن الفريق كان استعداده متأخراً ولكن بعزيمة الرجال الرياضيين والإداريين والنادي، تم استجلاب مدرب أجنبي، ولكن بسبب ارتباطه مع المنتخب الغابوني في البطولة الأفريقية، اسندت لي المهمة لتدريب الفريق، و استطعنا أن نتوج بالبطولة والكأس.

واختتم مدرب فريق الهلال (محمد علي ارحومه) قائلا: نبارك لفريق الأهلي طرابلس لحصوله على بطولة الدوري والكأس، فهو فريق يملك من الخبرة والبدلاء ما يجعله يتحكم في زمام الأمور ومجريات اللقاء، وهذا هو سبب تفوقه في المباراة.

وأثنى ارحومه على المستوى الرائع الذي قدمه فريق الهلال في الشوط الأول أمام الجميع، مما جعله يخرج من الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 12/13.

وأوضح: أن الفريق في الشوط الثاني عانى كثيراً بسبب التوقف عن التدريبات لأسباب في النادي، مما جعله مرهقاً بدنياً.

الجدير بالذكر أن اللقاء أقيم على صالة الألعاب بالمدينة الرياضية ببنغازي، بطاقم تحكيم تكون من القاري (مرعي الفارسي وعصام شتوان) والميقاتي (رمضان المنفي) والمسجل (أيمن بودبوس). (وال _ بنغازي)

تقرير: مصطفى بوغرارة

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