وجه وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي خطاب لنظيره وزير الشباب والرياضة بالحمهورية التونسية بخصوص قبولها استضافة الدور السداسي للتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقدم وزير الرياضة في الرسالة التي وجهها لوزير الشباب والرياضة التونسي شكره وتقديره لتونس لاستضافة الدور السداسي والتي ستكون أرضا خصبة لنجاح المباريات.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم قد راسل الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن تنظيم تونس لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز .

المصدر | وزارة الرياضة

The post وزارة الرياضة تخاطب نظيرتها التونسية بخصوص السداسي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار