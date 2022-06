أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن 30 من يوليو القادم هو آخر موعد لإعلان الاتحادات الرياضية عن فرقها المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الاتحاد الأفريقي

الكاف قرر أيضا أن مرحلة تسجيل الأندية المشاركة ستبدأ من الأول من أغسطس المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه. هذا وستشارك أربعة أندية الليبية فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية للموسم الجديد بعد أن حل تصنيف الأندية الليبية في مسابقة القارة في الترتيب 12المستوى المميز الذي قدمه قطبا العاصمة في النسخة الماضية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الكاف يحدد 30 يوليو موعد إعلان الفرق المشاركة في مسابقاته appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار