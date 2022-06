يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب للمشاركة في كأس العرب التي ستقام في السعودية في منتصف يوليو القادم .

منتخبنا الوطني للشباب سيستعد للمشاركة العربية بخوض معسكر تحضيري بمدينة بنغازي تحت قيادة المدرب الوطني عياد القاضي ومساعده محمد عبد الجليل الشيباني اللذين سيكشفان عن قائمة المنتخب الوطني تحت ىسن العشرين عاما خلال الفترة القادمة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الشباب يستعد للمشاركة في كأس العرب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار