حضر رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الدولي للسباحة الذي عُقد بقاعة ملعب بوسكاس بمدينة بودابست المجرية.

وكان هذا الاجتماع على هامش بطولة العالم للسباحة التي استضافتها المجر والتي شهدت حضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم وحضور مائتين وعشرة اتحادات وطنية.

