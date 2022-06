منتخب الطائرة للشباب يستعد للمشاركة العربية والأفريقية

قال رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة “خيري دوه” إن المدربينِ عامر نصراوي ورمزي أبوشعالة تم تكليفها خلال الأيام الماضية لاختيارِ لاعبي المنتخب الوطني تحت عشرين عاما.

وأضاف خيري دوه في تصرحات للمركزِ الإعلامي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الذي تنتظره مشاركات خارجية عربية و إفريقية، كما سيتم العمل على توفيرِ كل سبل النجاحِ للمنتخب الوطني للشباب من خلال الأسماء التي تألَّقت في بطولتي الدوري والكأس في النسخة الأخيرة التي اختتمت في مصراتة بتتويجِ فريقِ السويحلي بالثنائية.

