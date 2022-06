توج فريق الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لكرة اليد بعد الفوز على فريق الهلال بنتيجة اثنين وثلاثين هدفا مقابل خمسة وعشرين هدفا.

مباراة نهائي الكأس التي جرت في مدينة بنغازي تمكن فيها فريق الأهلي طرابلس من التتويج بالثنائية بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الدوري الليبي لكرة اليد بعد تصدره وتألقه في الموسم الحالي ليظفر بالثنائية الثانية على التوالي.

