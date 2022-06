اتحاد الكرة يعيد تنظيم عقود اللاعبين للموسم القادم

قام اتحاد كرة القدم بإعادة تنظيم نماذج عقود اللاعبين وعقود إعارتهم ابتداء من الموسم الرياضي ألفين واثنين وعشرين وألفين ثلاثة وعشرين

اتحاد الكرة سيشرع من خلال لجنة أوضاع شوؤن اللاعبين بتوزيع نماذج العقود الجديدة للأندية بداية من الأسبوع المقبل وبالنسبة للعقود القديمة المبرمة بين اللاعبين والأندية في الستة أشهر الأخيرة سيتم اعتمادها وتوثيقها إذ كانت متوافقة مع أحكام اللوائح المعمول بها لدى اتحاد الكرة .

