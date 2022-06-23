سلة الأهلي بنغازي تحقيق فوزاً هاماً على الاتحاد

طرابلس 23 يونيو 2022 (وال) _ حقق فريق الأهلي لكرة السلة فوزاً هاماً ومستحقاً على الاتحاد بفارق (11) نقطة، وبواقع (73 – 62 ) نقطة، وذلك لحساب أولى مباريات اليوم الثالث من المرحلة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية.

دور رئيسي

ولعب محترف الأهلي الأمريكي ( أنتوان ) دوراً رئيسياً، مميزاً نفسه في هذا اللقاء، حيث سجل اللاعب ( 25 ) نقطة وعمل (20 ) متابعة دفاعية وهجومية دبل دبل، ناهيك على أنه نجح في تسجيل رمية ثلاثية واحدة من أصل محاولة وحيدة، زد على ذلك تمكن في مناسبة وحيدة من تمريرة حاسمة وحيدة، واعتراض للكرة.

ومنذ بداية اللقاء الذي جرى – أمس الأربعاء – بدأ واضحاً وجلياً رغبة الأهلي المنتشي بانتصاره – يوم أمس – في لقاء ديربي بنغازي على النصر تحقيق الانتصار، لاسيما أن الأهلي نجح في التقدم على صعيد الربع الأول بفارق سلتين، وبنتيجة (19 – 15) نقطة.

وتناوب على تسجيل نقاط الأهلي بالربع الأول كل من الأمريكي ( أنتوان ) مسجلاً أعلى النقاط، واصلاً إلى ( 9 ) نقاط، و ( إسماعيل الجهمي )، مسجلاً ( 7 ) نقاط، و ( إبراهيم عبدو ) مسجلاً ( 3 ) نقاط، فيما سجل نقاط الاتحاد كل من المحترف الفرنسي ( سليمان دياباتيه) مسجلاً ( 5 ) نقاط، فيما سجل سلة وحيدة كل من ( محمد المبروك ، ووجدي عمران، وعبد الرزاق الأمير، وعلي مادي و الأمريكي ريكي يونغ ).

التحرك بطريقة سريعة

الربع الثاني لم يختلف تماماً عن سابقه، من ناحية السيطرة والتحرك بطريقة سريعة في الدفاع والهجوم، ليتمكن الأهلي من حسم هذا الربع لصالح بغارق نصف سلة ، وبنتيجة ( 15 – 14 ) نقطة، في حين نجح في تسجيل نقاط الأهلي كل من الأمريكي ( أنتوان ) مسجلاً ( 5 ) نقاط، و( يحيى الشكماك ) محققاً ( 3 ) نقاط، و ( وجدي راشد ) كذلك ( 3 ) نقاط، بينما سجل نقطتين كل من ( سفيان الشويهدي )، و ( إسماعيل الجهمي ).

في حين سجل نقاط الاتحاد الـ 14 ( علي مادي ) و ( وجدي عمران ) لكل منهما ( 4 ) نقاط، ونقطتين لكل من الأمريكي ( ريكي يونغ، ومحمد التاورغي، وعلي ناجي ). و كانت محصلة الشوط الأول أهلاوية خالصة بنتيجة ( 34 – 29 ) نقطة.

الأهلي واصل التقدم في الربع الثالث ، بعد أن حكم قبضته على اللقاء، لينتهي هذا الربع له بنتيجة ( 20 – 16 ) نقطة، وتميز من جانب الأهلي كعادته الأمريكي ( أنتوان ) مسجلاً عدد ( 8 ) نقاط، و عدد ( 4 ) نقاط لكل من ( يحيى الشكماك ، و إسماعيل الجهمي )، بينما سجل نقطتين كل من ( إبراهيم عبدو، وسفيان الشويهدي ).

صحوة متأخرة

وما جانبه سجل نقاط الاتحاد في الربع الثالث كل من الأمريكي ( ريكي يوتغ ) محققاً ( 6 ) نقاط، وسجل كل من ( عبد الرزاق الأمير، ووجدي عمران، وعلي مادي بالإضافة إلى الفرنسي سيلمان دياباتيه، وعلي ناجي ) نقطتين.

وعلى الرغم من الصحوة المتأخرة للاعب الاتحاد الفرنسي ( سليمان دياباتيه ) صاحب الـ 11 نقطة، إلا أن الأهلي حسم الربع الأخير لمصلحته بنتيجة ( 19 – 17 ) نقطة، و ( 3 ) نقاط للاعب ( علي مادي ) ، ونقطتين لكل من ( محمد التاورغي ، و عبد الرزاق الأمير ).

هذا وسجل نقاط الأهلي في الربع الأخير كل من يحيى الشكماك ( 4 ) نقاط، و ( إدريس زيو ) محققاً ( 4 ) نقاط، و الأمريكي ( أنتوان ) عدد ( 3 ) نقاط، و ( إسماعيل عثمان ) مسجلاً ( 3 ) و سجل كل من ( إبراهيم عبدو ) و ( سفيان الشويهدي ) نقطتين، و ( إسماعيل الجهمي ) نقطة وحيدة

يذكر أن هذه المقابلة توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من المصري ( إسلام وحيد ) حكماًً أولاً، و المصري ( عمرو زاهد ) حكماً ثانياً، و ( عبد العزيز الماقوري ) حكماً ثالثاً، بينما تكونت طاولة الحكام من ( فتحي حسونة ) مسجلاً، و مسجل إلكتروني ( إبراهيم غويلة )، وميقاتي ( خالد صوادق ) وميقاتي ( 24 ) ( بشير مخزوم )، و ( محمد البريكي ) مراقباً فنيناً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة قام بعملية الإحصاء فيها طاقم متكون من ( إسلام الجالي ، صالح حويل، وسفيان أعميش ) برئاسة ( فهيم السعيطي ). (وال _ طرابلس)

تقرير: سيف إمبية

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