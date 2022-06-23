بفارق ( 14 ) نقطة … سلة المدينة تتغلب على المروج

طرابلس 23 يونيو 2022 (وال) _ تغلب فريق المدينة لكرة السلة على نظيره المروج بفارق ( 14 ) نقطة، وبواقع ( 71 – 57 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الثالث من المرحلة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية.

المباراة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و ( أحمد غالب ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثالثاً، ظهر خماسي المدينة منظماً إلى حد بعيد،لاسيما أن الجانب التكتيكي، واللعب الجماعي ساهم بشكل أكبر في الظفر بنتيجة المقابلة.

هذا وتميز بهذه المقابلة لاعب المدينة التونسي ( محمد العباس ) مسجلاً ( 18 ) نقطة ، وعمل ( 11 ) متابعة، وعدد ( 3 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى أن نجح في تسجيل ( 3 ) ثلاثيات من أصل ( 5) محاولات، وعدد ( 4 )كرات قطع للكرة.

نتائج الأشواط

الربع الأولى : انتهى لصالح سلة المدينة بفارق ( 10 ) نقاط، وبنتيجة ( 21 – 11 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح سلة المروج بفارق سلة وحيدة، وبنتيجة ( 16 – 14 ) نقطة.

وبذلك تكون نتيجة الشوط الأول لمصلحة المدينة بنتيجة ( 35 – 27 ) نقطة.

الربع الثالث : انتهى لصالح سلة المدينة بفارق نصف سلة ، وبنتيجة ( 19 – 18 ) نقطة.

الربع الرابع – انتهى لصالح سلة المدينة بفارق ( 5 ) نقاط، وبنتيجة ( 17 – 12 ) نقطة.

وبذلك تكون محصلة الشوط الثاني قد انتهت لصالح المدينة ( 36 – 30) نقطة. (وال _ طرابلس) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال