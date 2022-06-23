وال| طبرق تحتضن بطولة ليبيا للسباحة بالمياه المفتوحة للجامعات

طبرق 23 يونيو 2022 (وال) _ صرح مدرب نادي المنارة للسباحة والمكلف بتدريب منتخب جامعة طبرق للسباحة (عبدالسلام خميس) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن بطولة ليبيا للسباحة بالمياه المفتوحة الخاصة بالجامعات، ستنطلق يوم 2022/6/28 في مدينة طبرق، باستضافة نادي المنارة ورعاية جامعة طبرق، وبإشراف عام وزارة التعليم العالي.

وأضاف خميس: لأول مرة تقام هذه البطولة بمشاركة 17 جامعة من مختلف المدن، و من المفترض لكل جامعة أن تشارك بثلاثة سباحين، ولكن العدد تقلص إلى اثنين لكل جامعة، ومشرف رياضي مرافق للسباحين.

وأكمل خميس: أن جامعة طبرق ستشارك بسباحين هما البطل (بوبكر فتحي عثمان) وشقيقه الأصغر (عمر فتحي عثمان).

ونوه أن السباح بوبكر، هو بطل ليبي في سباحة الأحواض والمياه المفتوحة، متحصلا على عدد 40 ميدالية على مستوى ليبيا بينهما 18 ميدالية ذهبية في سباق الأحواض، وصاحب الترتيب الثاني في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الليبي عام 2016، وذلك منذ أن كان في فئة الأواسط وأيضاً منذ صغره في المرحلة الدراسية في المنتخب المدرسي، حيث تحصل على عدد 17 ميدالية في بطولة ليبيا المدرسية، والتي أقيمت في مدينة طرابلس بحوض الفروسية سابقاً عام 2013/2014.

وفي الختام، أشار خميس إلى أن نادي المنارة طبرق للسباحة يملك من القلائد حوالي 200 قلادة منذ عام 2011م، بعد إعادة الإشهار ما بين ذهيبة وفضية وبرونزية، والذي استضاف بطولات ليبيا لهذه الأعوام 2016/2012/1982.

وبين، أن البطل الليبي (عزالدين قطاط) في المياه المفتوحة لبطولة ليبيا في مسافة خمسة كيلو، وصاحب عبور مسافة 42 كيلو من خليج البمبه إلى عين الغزالة، وعبور 50 كيلو متر من بنغازي إلى قمينس صحبة السباح (حماد أحمد الفلاح) والموجود حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، و سيكون مشارك باسم جامعة بنغازي مع سباحين من جامعات مصراتة والزاوية وطرابلس. (وال _ طبرق) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال