الأهلي طرابلس يواصل عروضه القوية بـ سباعي التتويج

طرابلس 23 يونيو 2022 (وال) _ قاد اللاعب ( محمد الساعدي ) فريقه الأهلي طرابلس إلى تحقيق فوزه الثامن توالياً في سباعي التتويج، بعد تغلبه على النصر بفارق ( 25 ) نقطة، وبنتيجة ( 82 – 57 ) نقطة، وذلك لحساب آخر مباريات اليوم الثالث من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

وضرب لاعب الأهلي ( محمد الساعدي ) بقوة مسجلاً ( 28 ) نقطة أعلى نقاط اللقاء، بينهما ( 7 ) متابعات ، و ( 4 ) تمريرات حاسمة ، و عدد ( 3 ) قطع للكرة، وعدد ( 1 ) اعتراض للكرة، ناهيك على أن اللاعب نجح في تسجيل ( 6 ) ثلاثيات من ( 11 ) محاولة.

هذه المباراة التي جرت – أمس الأربعاء – قادها ثلاثي تحكيمي تكون من الجزائري ( سفيان سي يوسف ) حكماً أولاً، و المصري ( هاني مصطفي ) حكماً ثانياً، و الليبي ( محمد القلالي ) حكماً ثالثاً، ربعها الأول انتهى لصالح سلة الأهلي موسعاً فيها الفارق إلى ( 15 ) نقطة، لتكون نتيجته النهائية ( 23 – 8 ) نقاط.

في الربع الثاني سلة النصر تحسنت نوعاً ما ، ونجح في الرجوع على صعيد النتيجة بفضل خدمات محترفه الأمريكي ( براين هالومس )، ليحسم النصر بعدها نتيجة الرب ع لصالحة ( 23 – 17 ) نقطة، لينتهي بعدها الشوط الأول للأهلي بنتيجة ( 40 – 31 ) نقطة.

الحصة الثانية، حاول النصر مواصلة التقدم، بل حاول تخطي الأهلي طرابلس،وذلك عن طريق نقاط (علي الزناتي ) و ( محمد بوزقية ) التي سجلت في الربع الثالث، لكنه اصطدم بترسانة من لاعبي الأهلي، والذي بدوره نجح في إنهاء الربع لصالح بنتيجة ( 20 – 18 ) نقطة.

مد الأهلي الهجومي تواصل في آخر الأرباع، ولم يترك مجالاً للاعبي النصر لتقليص الفارق، والذي وصل في هذا الربع إلى ( 14 ) نقطة، وبنتيجة ( 22 – 8 ) نقاط، بيكون مجموع الشوط الثاني لصالح الأهلي ( 42 – 26 ) نقطة. (وال _ طرابلس) س أ

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