نجم الكرة السعودية نواف التمياط: كأس العالم منصة فريدة لتعريف شعوب العالم بتراثنا وثقافتنا الغنية

دعا نجم الكرة السعودية السابق نواف التمياط، الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، المشجعين لدعم الأخضر خلال مشاركته في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي يستهلها بمواجهة منتخب الأرجنتين في استاد لوسيل في 22 نوفمبر المقبل.

وأكد التمياط، في حوار مع qa.2022Qatar ، على الأهمية الكبيرة للمشجعين في دعم ومؤازرة الصقور، مشيراً إلى سهولة حضورهم ومساندة منتخب بلادهم بحكم موقع السعودية المجاور لدولة قطر مستضيفة البطولة، حيث سيسهمون بدور فاعل في بث روح الحماس، ورفع معنويات اللاعبين، وهو ما يشكل حافزاً لهم لتقديم أفضل أداء في المنافسات.

وأضاف التمياط، سفير كأس العالم FIFA قطر 2022: “لا شك أن حضور المشجعين سيشكل دافعاً أكبر للمنتخب، فخلال مشاركتي في ثلاث نسخ من كأس العالم لم يكن لدينا سوى بضعة آلاف من المشجعين وفي أحيان أخرى لم يكن عددهم في المدرجات يتجاوز المئات، ولكن الآن الوضع مختلف كلياً لأن البلد المستضيف للبطولة دولة مجاورة للمملكة، ما يسهل حضور المشجعين، وبالتالي سنحظى بدعم أكبر ينعكس على أداء لاعبينا.”

وأشاد التمياط بالاستادات المونديالية المصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، وحجم الجهود المبذولة على الطريق نحو مونديال قطر 2022، مؤكداً أهمية استضافة البطولة لأول مرة في دولة عربية، ما يوفر منصة للتعريف بالمنطقة وتراثها وثقافتها الغنية.

وشدد التمياط على أهمية استضافة البطولة التاريخية في قطر، كأول دولة عربية تحتضن الحدث العالمي الذي سيسهم في إلقاء الضوء على التاريخ العريق للمنطقة وثقافتها الغنية، التي تعلي من شأن الخصال النبيلة المتمثلة بالشهامة والجود والكرم.

وتابع: “تعتبر استضافة دولة عربية لكأس العالم محطة هامة في تاريخ المنطقة. كما أن مشاركتنا في مونديال قطر 2022 شرف كبير لنا، حيث توفر البطولة منصة فريدة تتيح لشعوب العالم التعرف عن قرب على تراثنا وثقافتنا التي نعتز بها.”

وكان التمياط قد شارك في جولة باستاد المدينة التعليمية، ضمن وفد ضم قادة مشجعي الأخضر السعودي، للتعرف على مرافق الاستاد المونديالي الذي سيحتضن ثاني مباريات السعودية أمام منتخب بولندا، وأعرب النجم السعودي عن سعادته بزيارته إلى قطر قبيل انطلاق منافسات المونديال أواخر هذا العام.

من جانبه قال فيصل الدوسري، عضو مجلس جمهور المنتخب السعودي: “شاهدنا صرحاً عظيماً، وبدا واضحاً حجم العمل الهائل الذي قام به رجال بذلوا جهوداً استثنائية ليلاً نهاراً، ليقدموا لنا ولدولة قطر والعالم أجمع هذا الصرح الرياضي، والذي يعد إنجازاً رائعاً خاصة مع مقاعد المدرجات باللونين الأخضر والأبيض، وهي ألوان المنتخب السعودي.”

وتضمنت زيارة وفد قادة مشجعي المنتخب السعودي إلى قطر اجتماعاً مع ممثلين عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات حضور المشجعين السعوديين إلى قطر، لمساندة منتخب بلادهم، بما في ذلك ترتيبات الدخول من خلال المنفذ البري، أو عبر رحلات الطيران، والحصول على التذاكر وبطاقة هيّا.

وفي هذا السياق، أشاد فهد الشاطري، رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي، بالزيارة التي اشتملت على الكثير من الفائدة للوفد الزائر مع اقتراب موعد انطلاق مونديال قطر 2022، وقال: ” أتاحت لنا الزيارة إلى دولة قطر الشقيقة الاطلاع على منشآت البطولة والتعرف على الإجراءات المطلوبة لحضور المشجعين السعوديين للمباريات، بما في ذلك تقديم طلبات الحصول على بطاقة هيَا، وتذاكر حضور المباريات، والتي نقلناها للمشجعين عبر حساباتنا الشخصية في قنوات التواصل الاجتماعي.”

وتابع: “أمضينا أوقاتاً رائعة برفقة أشقائنا في قطر خلال برنامج حافل اطلعنا من خلاله على الاستادات المونديالية التي سترحب بالمشجعين من حول العالم، كما تعرفنا على الاستعدادات رفيعة المستوى لاستضافة المهرجان الكروي العالمي.”

وعن رسالته لمشجعي الأخضر قال الشاطري: “أدعو جميع السعوديين الذين يمكنهم الحضور إلى قطر لمساندة منتخبنا، الحرص على المشاركة في محفل رياضي عالمي يتمنى الكثيرون المشاركة فيه، والذي سينطلق في بلدنا الثاني قطر. ما عليهم سوى اتباع التعليمات التي شاركناها على حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، لاغتنام فرصة قد لا تتكرر.”

ويأتي الأخضر السعودي من بين أربعة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في مونديال 2022، إلى جانب كل من منتخبات المغرب وتونس وقطر الدولة المضيفة للبطولة.

ويستضيف استاد المدينة التعليمية، الذي تحيط به عدد من الجامعات العالمية الرائدة، ثماني مباريات في المونديال من دور المجموعات حتى ربع نهائي البطولة.

يشار إلى منتخب السعودية يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسجّل حضوراً قوياً في نسخة 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما تأهل للدور الثاني بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت منتخبات هولندا وبلجيكا المغرب.

ويتنافس الأخضر السعودي في مونديال قطر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وتستهل السعودية مشوارها في ثاني أيام البطولة بمواجهة الأرجنتين في أول مباراة بالمونديال يستضيفها استاد لوسيل الذي سيشهد أيضاً مباراة الأخضر مع المكسيك، بينما يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة السعودية وبولندا.

ويتوقع أن تشهد مباريات السعودية في المونديال حضوراً جماهيرياً كبيراً، خاصة أن اثنتين من مباريات الفريق في دور المجموعات يستضيفهما استاد لوسيل، أكبر استادات البطولة، والذي سيحتضن نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل.

المصدر | qa.2022Qatar

The post نجم الكرة السعودية نواف التمياط: كأس العالم منصة فريدة لتعريف شعوب العالم بتراثنا وثقافتنا الغنية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار