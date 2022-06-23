الاتحاد الليبي لكرة القدم يعتمد نتيجة مباراة الهلال وشباب الجبل

بنينا 23 يونيو 2022 (وال) -اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، نتيجة مباراة الهلال وشباب الجبل لصالح فريق شباب الجبل.

وجاء نص المادة الأولى في القرار باعتماد نتيجة المباراة لصالح فريق شباب الجبل، بنتيجة (2/0) طبقا لنص المادة (54) فقرة (1)، من لائحة الجزاءات ومعاقبة فريق الهلال بدفع غرامة مالية قدرها ( 5000) دينار ليبي.

كما نصت المادة الثانية في القرار بمعاقبة مشرف المعدات لفريق الهلال معتصم اعميشة، وذلك بحرمانه سنتين ميلاديتين متتاليتين، من مرافقة الفريق ودفع قيمة مالية قدرها ( 10000) دينار ليبي طبقا لنص المادة (47) فقرة (1) من لائحة الجزاءات.

وبعد هذا القرار يهبط فريق خليج سرت إلى مصاف الدرجة الأولى، وسيلعب فريق شباب الجبل مباراة فاصلة مع وفاق اجدابيا من أجل البقاء.( وال بنينا) م ب / س خ.

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