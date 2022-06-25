تواصل مراحل بطولة ليبيا الفردية للشطرنج بالرجمة

الرجمة 25 يونيو 2022 (وال) _ صرح نائب رئيس الاتحاد العام للشطرنج ورئيس لجنة المسابقات باللعبة ” إبراهيم القايد” _ لمراسل وكالة الأنباء الليبية _ أنه بمشاركة 52 لاعباً تتواصل جولات بطولة ليبيا الفردية للشطرنج.

وعبر القايد عن امتنانه وإشادته بالسادة رجال الأعمال ومجموعة العتيق القابضة التي كان لها دور كبير في

دعم إقامة هذه البطولة، والقوات المسلحة العربية الليبية والأكاديمية العسكرية بالرجمة، التي احتضنت المشاركين في هذه البطولة بعد مرور الاتحاد العام بأزمة حالت دون تنظيم هذه البطولات والمشاركات الدولية.

وأضاف القايد أن هذه البطولة المقامة في الأكاديمية العسكرية للاستراتيجيات الأمنية بمقرها الكائن في الرجمة، تميزت بمشاركة واسعة لعدد من مدن ليبيا، ومن كافة أقاليم البلاد حيث انطلقت هذه البطولة قبل حوالي يومين وستنتهي مطلع الأسبوع المقبل. (وال _ الرجمة) ع م

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