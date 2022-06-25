بـ 7 نقاط الأهلي طرابلس يحسم ديربي طرابلس

طرابلس 25 يونيو 2022 (وال) _ حسم فريق الأهلي موقفه في ديربي طرابلس بتغلبه على الاتحاد بفارق ( 7 ) نقاط، و بواقع ( 85 – 78 ) نقطة، وذلك لحساب أولى لقاءات اليوم الرابع من المرحلة الثانية من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية

هذه المواجهة التي جرت – الخميس الماضي- قادها ثلاثي تحكيمي تكون من الجزائري ( سفيان سي يوسف ) حكماً أولاً، و المصري ( عمرو زاهد ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى الليبي ( موسي الأوجلي ) حكماً ثالثاً، شهدت ندية وسرعة في الأداء من قبل لاعبي الفريقين، وذلك نظراً لأهمية وحساسية اللقاء.

الربع الأول من المقابلة الخالية مدرجاتها من الحضور الجماهيري، تمكن الأهلي من حسم الأمور فيه لصالحة، وذلك بفارق نصف سلة ، وبواقع ( 19 – 18 ) نقطة، وعزز الأهلي صاحب الـ 9 انتصارات متتالية بسباعي التتويج، تقدم على صعيد النتيجة في الربع الثاني، وذلك عندما حسمه لمصلحته بنتيجة ( 26 – 18 ) نقطة، لتذهب نتيجة الشوط الأول للأهلي بواقع ( 45 – 36 ) نقطة.

حافظ الأهلي على تقدمه على مستوى النتيجة و الأداء، خاصة أن الفريق يعول كثيراً على خدمات كل من ( محمد الساعدي ) ، بالإضافة إلى الأمريكيان ( جيمس جاستس ) و ( دواين جاكسون )، فضلاً على أن الربع الثالث انتهى أهلاوياً بفارق سلتين ، وبنتيجة ( 22 – 18 ) نقطة.

فريق الاتحاد وعلى الرغم من أن النتيجة ليست في صالحه، إلا أنه حاول كثيراً تعديل الأوتار، زد على ذلك أن تفوقه في الربع الأخير لم يكن كافياً للظفر بنتيجة اللقاء، والذي ذهب إلى سلة الاتحاد بفارق ( 6 )نقاط، وبواقع ( 24 – 18 ) نقطة. (وال _ طرابلس) س أ

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