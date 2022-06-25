سلة النصر تجتاز الهلال بسباعي التتويج

طرابلس 25 يونيو 2022 (وال) _ بعد أن فقد سلة النصر أول ثلاث مواجهات لها في المرحلة الثانية، تمكنت سلة النصر من تحقيق أول انتصار لها بمرحلة الإياب، عقب اجتيازها الهلال بفارق ( 14 ) نقطة، وبنتيجة ( 80 – 66 ) نقطة، وذلك في إطار مرحلة التتويج الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

طاقم التحكيم تكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً باللقاء، صحبة كل المصري ( إٍسلام وحيد ) حكماً ثانياً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثالثاً، استطاع فيها النصر من التفوق على الهلال في جميع الفترات، والتي كانت نتائجها كالتالي :

نتائج الأشواط

الربع الأولى : انتهى لصالح سلة النصر بفارق نصف سلة وبواقع ( 23 -22 ) نقطة.

الربع الثاني : انتهى لصالح سلة النصر بفارق ( 5 ) نقطة، وبواقع ( 24 -19) نقطة.

لتكون نتيجة الشوط الأول لصالح النصر بنتيجة ( 47-41)نقطة.

الربع الثالث : انتهى أيضاً لصالح سلة بفارق سلة ونصف السلة وبنتيجة (12-9) نقطة.

الربع الأخير : انتهى لصالح سلة النصر بفارق ( 5 ) نقاط، وبنتيجة ( 21-16) نقطة.

هذا وكانت محصلة الشوط الثاني لمصلحة النصر ( 33-25) نقطة. (وال _ طرابلس) س إ

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