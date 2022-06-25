سلة الأهلي بنغازي ترتقي لوصافة الترتيب

طرابلس 25 يونيو 2022 (وال) _ شهدت قاعة طرابلس الكبرى المغطاة للألعاب الرياضية تفوقا جديداً للأهلي ووضعه في وصافة الترتيب سباعي التتويج، وذلك عقب تفوقه على المروج بفارق سلتين ، وبنتيجة ( 81 – 77 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني لقاءات اليوم الرابع من المرحلة الثانية من سباعي التتويج من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية.

هذه المباراة التي اتسمت بالندية والحماس بين لاعبي الفريقين ، شهد ربعها الأول تعادلاً عادلاً ومنطقياً ، وذلك عندما تقاسم الفريقان نقاط اللقاء بنتيجة ( 20 – 20 ) نقطة.

ففي الربع الثاني ارتفع نسف اللقاء إلى الأفضل، وتبادل لاعبو الفريقين النقاط طوال هذا الربع، والذي بدوره انتهى أهلاوياً بفارق سلة وحيدة، و بنتيجة ( 22- 20 )، لتكون محصلة الشوط الأول للأهلي ( بنتيجة 42 – 40 ) نقطة.

ثالث الأرباع ، تقدم فيه الأهلي على صعيد النتيجة، متقدماً في أكثر من مناسبة على المروج، والذي بدوره لم ينجح في تعديل تأخره، لينتهي الربع الثالث لمصلحة للأهلي بفارق نصف سلة وبنتيجة ( 17 – 16 ) نقطة، لتتواصل الإثارة في الربع الرابع.

الإثارة تواصلت في آخر هذا اللقاء، والذي توسطه ثلاثي تحكيمي تكون من ( إبراهيم الشوشان ) حكماً أولاً، والمصري ( أحمد غالب ) حكماً ثانياً، و ( أيمن الشوشان ) حكماً ثالثاً، لاسيما أن ذاك الربع شهد سرعة وتسرع من اللاعبين، لينتهي أهلاوياًَ بفارق نصف سلة وبنتيجة ( 22 – 21 ) نقطة، لتكون نتيجة الشوط الثاني لصالح الأهلي ( 39-37 ) نقطة. (وال _ طرابلس) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال