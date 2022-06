افتتحت اليوم بمدينة وهران الجزائرية الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.

وتشهد الدورة مشاركة 34 رياضيًا ليبيًا يمثلون 15 لعبة رياضية، حيث يسعى الرياضيون الليبيون بالظهور بشكل مميز.

يذكر أن الدورة يشارك فيها أكثر من 3600 رياضي يمثلون 26 بلدًا منهم ثلاث دول من قارة آسيا وخمس دول أفريقية بينما الأغلبية التي تصل إلى 18 دولة ستكون من أوروبا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post بمشاركة ليبية .. افتتاح الألعاب المتوسطية بمدينة وهران appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار