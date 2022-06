مواجهات قوية في الجولة الأولى لسداسي التتويج

أسفرت قرعة الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن مواجهات قوية في الجولة الأولى.

القرعة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم أسفرت عن مباريات قوية في افتتاح السداسي حيث يواجه الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي فريق الأهلي بنغازي فيما يلتقي وصيف الدوري الممتاز العام الماضي الأهلي طرابلس فريق النصر بينما يلتقي الأخضر صاحب الترتيب الثالث من المجموعة الثانية.

يذكر أن اتحاد الكرة أكد على إقامة الدوري السداسي خارج أرض الوطن، في الفترة من 13 – 27 يوليو.

جدول الدور السداسي (التتويج) للموسم 2021 – 2022

الأسبوع الأول 13 يوليو

الأهلي طرابلس – النصر

الاتحاد – الأهلي بنغازي

الأخضر – ثالث المجموعة الثانية

الأسبوع الثاني 16 يوليو

الأهلي طرابلس – الأخضر

الأهلي بنغازي – النصر

الاتحاد – ثالث المجموعة الثانية

الأسبوع الثالث 20 يوليو

الأهلي بنغازي – الأهلي طرابلس

الأخضر – الاتحاد

النصر – ثالث المجموعة الثانية

الأسبوع الرابع 23 يوليو

الاتحاد – الأهلي طرابلس

الأهلي بنغازي – ثالث المجموعة الثانية

الأخضر – النصر

الأسبوع الخامس 27 يوليو

الأهلي طرابلس – ثالث المجموعة الثانية

الاتحاد – النصر

الأهلي بنغازي – الأخضر

