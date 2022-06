أوقعت قرعة تصفيات بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية منتخبنا الوطني في مواجهة مع المنتخب النيجيري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب خلال أيام 22 و23 و 24 يوليو المقبل؛ بينما ستقام مباراة الإياب خلال أيام 5 و6 و7 أغسطس المقبل وسيتأهل الفائز المتأهل مباشرة لنهائيات البطولة التي ستستضيفها العاصمة الموزمبيقية موبوتو خلال أكتوبر المقبل.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

