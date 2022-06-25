تعرف على الرجل الأقوى في طبرق لعام 2022

أخبار ليبيا 24-خاص

فاز، محمد أحمد العمامي، بلقب النسخة الثانية من مسابقة أقوى رجل في طبرق لعام 2022، التي اختتمت السبت بمشاركة 30 متسابقًا.

وجاء فوز العمامي، من نادي البريقة، بعدما اجتاز كل المراحل في وقت (8:38:03) ثمانية دقائق وثمانية وثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. وتحصل البطل على ثلاجة وشاشة تلفاز. وأقيمت المسابقة، برعاية أسرة فقيد الرياضة مصطفى مسعود الورشفاني، على مدار يومين.

وقال، رافع آدم، رئيس اللجنة التطوعية لتنظيم المهرجانات في طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن المسابقة شارك فيها 30 رياضيا، وهي تعد النسخة الثانية بعد عام 2019.

وأوضح، أنه كان من المفترض أن تقام هذه المسابقة سنويًا، لكن بسبب جائحة كوفيد_19 توقفت لمدة سنتين.

وأضاف آدم، أن المشاركين هذا العام جميعهم من صالات بناء الأجسام، وأنه تم فتح باب المنافسة لليبيين والجالية العربية.

مراحل المسايقة

وخلال المسابقة، يقوم المنافس، خلال 5 مراحل بنقل 5 أكياس رمل وزن الواحد 50 كيلو جرامًا. وفي المرحلة الثانية تتم المنافسة على وضع 4 إطارات داخل عمود حديد، أما في المرحلة الثالثة، فيقوم المتنافسين بتقليب إطار جرافة كبير عدة مرات حتى يصل إلى خط النهاية.

أمّا في المرحلة الرابعة، فيقوم المتنافسين بجر سيارة بحبل من خط البداية إلى خط النهاية. وفي المرحلة الأخيرة، فيحملون 5 جذوع أشجار من خط البداية إلى خط النهاية. وفي كل هذه المراحل، تتم متابعة العملية بساعة الإيقاف من قبل المراقبين التابعين للجنة.

وخلال المسابقة، أخفق 8 مشاركين في استكمال المنافسة، بينما واصل 22 مشاركًا. وقال آدم، إن هذه المسابقة كانت أفضل من سابقتها، والتي فاز بها عام 2019 عادل مصطفى.