منح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خالد مهلهل رئيس الاتحاد الأفريقي العضوية الشرفية الدائمة نظير ما بذله من جهد لتطوير لعبة رفع الأثقال.

وجاء تكريم المهلهل على هامش اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي الذي أقيم اليوم بالعاصمة ألبانية تيرانا.

يذكر أن المهلهل قد تمت إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال في مايو من العام الماضي.

