شهد كورنيش طبرق انطلاق النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل تكريما لروح الرياضي مصطفى الورشفاني.

وجاءت هذه النسخة بمشاركة عدد من الصالات والنوادي الرياضية في المدينة، إضافة إلى مشاركين مستقلين من المدينة ومن خارجها.

رئيس اللجنة المنظمة رافع علي قال في تصريح خاص للأحرار إن النسخة الثانية التي نظمت على مدار يومين متتالين لاقت مشاركة واسعة مقارنة بسابقتها التي نظمت عام 2019 حيث أفسحت اللجنة المشرفة المجال أمام الصالات الرياضية للمشاركة بفرق كما أتيحت الفرصة أيضا للعمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات.

وأضاف علي أن الجائرة الكبرى في هذه النسخة تقدر بـ5000 دينار ليبي في نوع من التحفيز على المشاركة في مثل هذه البطولات.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post انطلاق النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل في طبرق appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار