سلة المروج تعبر الهلال بـ ” 20 ” نقطة 

طرابلس 27 يونيو 2022 (وال) _ نجحت سلة المروج من عبور الهلال بفارق ( 20 ) نقطة، وبنتيجة ( 84-64)نقطة ، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم السادس من المرحلة الثانية من سباعي التتويج الليبي لكرة السلة، في المباراة إلى جمعت الفريقان بقاعة طرابلس الكبرى .

الفريقان في هذه المقابلة دخلا اللقاء وكل منهما يأمل في تحسين موقعة على لائحة سلم الترتيب، لاسيما أن المروج كان بالمهاجمة في الربع الأول، ليتمكن بذلك المروج بهذا الربع بفارق ( 10 ) نقطة، وبواقع ( 26 – 16) نقطة.

الربع الثاني جاء سريعاً نوعاً ما، وتبادل فيه الفريقان الهجمات والتدخلات والاختراقات باتجاه السلة، فضلاً على أن الأفضلية كانت في ثاني الأرباع للهلال، لينتهي هذا الربع بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بنتيجة (16-16) نقطة، ليكون مجموع الشوط الأول مرجاوياً بنتيجة ( 42 – 32 ) نقطة.

في ثالث الأرباع انتفض محترف المروج الاسترالي ( أتير ماجوك ) صاحب الـ 18 نقطة، و ( 10 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى ( 11 ) متابعة ” تريبل دبل “، موسعاً الفارق في هذا الربع إلى ( 9 ) نقاط، متفوقاً به بنتيجة ( 24-15) نقطة.

ازدادت الإثارة في أخر الأرباع، فأصبحت الندية متواصلة من جانب لاعبي الفريقان، خاصة عن طريق لاعب الهلال الأمريكي ( أمير جاكسون ) صاحب الـ 20 نقطة و ( 8 ) متابعات،لينتهي الربع الأخير للمروج بفارق نصف سلة ، وبواقع ( 18 -17 ) نقطة، بينما كانت نتيجة الشوط الثاني مرجاوية ( 52 – 32 ) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة قادها ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و المصريان (هاني مصطفي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( إسلام وحيد ) حكماً ثالثاً، فيما تكون طاولة التحكيم من ( بشير مخزوم ) مسجلاً، و مسجل إلتكروني ( خالد صوادق ) ، و ( نجاة المخشخش ) ميقاتي ، و ميقاتي (24) ( أمير حمودة ) و ( محمد البريكي ) مرقباً فنياً للقاء،بينما تكونت طاولة الإحصاء من سفيان أعميش ، وصالح حويل ، بالإضافة إلى إسلام الجالي ). (وال _ طرابلس) س أ

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