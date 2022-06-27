سلة النصر تشعل المنافسة على وصافة سباعي التتويج

طرابلس 27 يونيو 2022 (وال) _ أشعل فريق النصر صراع المنافسة على وصافة سباعي الترتيب، عقب تفوقه على الاتحاد بفارق ( 19 ) نقطة و بنتيجة ( 86 – 67 ) نقطة، وذلك لحساب أخر مباريات اليوم السادس من المرحلة الثانية من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان بقاعة طرابلس الكبرى.

ومنذ بداية اللقاء الذي جرت – أمس الأحد – وتوسطه ثلاثي تحكيمي متكون من الجزائري ( سفيان سي يوسف ) حكماً أولاً، و المصري ( أحمد غالب ) حكماً ثانياً، و ( أيمن الشوشان ) حكماً ثالثاً ظهر واضحاً و جلياً رغبة النصر في الانتصار، لاسيما أن النصر نجح في التقدم بالربع الأول بفارق نصف سلة، وبنتيجة ( 17 – 16 ) نقطة.

في الربع الثاني من اللقاء، واصل النصر السيطرة على مجريات اللعب ، وتمكن في هذا الربع من توسيع الفارق إلى ( 13 ) نقطة و بنتيجة ( 25 – 12 ) نقطة، وبذلك تكون نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 42 – 28 ) نقطة.

أستمر لاعبي النصر في الهيمنة ، غلقاً كل المنافذ على لاعبي الاتحاد، من جهته أعتمد النصر كثيراً على سرعة كل من ( محمد بوزقية ) والسنغالي ( إبراهيما توماس ) اللذان نجحا سوياً تحقيق ” دبل دبل ” لينتهي بعدها الربع الثالث بفارق ( 9 ) نقاط، و بنتيجة ( 30 – 21 ) نقطة.

في الربع الرابع انخفض رتم لاعبي الاتحاد كثيراً ، وضياع الكرة أصبح هو عنوان الاتحاد ، مستغلاً النصر ذلك التسرع بالعديد من النقاط، لينتهي الربع الأخير بفارق ( 9 ) نقطة، وبواقع ( 24 – 18 ) نقطة، لتكون نهاية الشوط الثاني للنصر ( 54 – 39 ) نقطة. (وال _ طرابلس) س أ

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