شباب ليبيا في المجموعة الثالثة مع الجزائر ولبنان 

أبها 27 يونيو 2022 (وال) _ وضعت قرعة كأس العرب الثامنة للشباب لكرة القدم تحت 20 عام، المنتخب الليبي في المجموعة الثالثة صحبة منتخبي الجزائر ولبنان، بمشاركة ثمانية عشر منتخبا قسمت إلى ست مجموعات.

هذا وستنطلق منافسات البطولة في العشرين من يوليو المقبل إلى السادس من أغسطس 2022

الجدير بالذكر أن كأس العرب للشباب في النسخة الثامنة تقام في مدينة أبها بالعربية السعودية المتوج منتخبها بالنسخة السابقة، وبتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم. (وال _ أبها) ف ح

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