لجنة الاستئناف تصدر قراراتها بخصوص الطعون

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم قراراتها، بخصوص بعض من الطعون المقدمة من أندية الممتاز والدرجة الأولى.

حيث دعمت اللجنة قرارات لجنة المسابقات اباعتماد نتيجة مباراة دارنس وشباب الجبل ونتيجة مباراة دارنس والتعاون، ومباراة المنار سوسة والنسور مرتوبة، من دوري الدرجة الأولى، كما أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة المسابقات باعتماد نتائج تصفيات الصعود بدوري الدرجة الثانية، على مستوى الاتحادات الفرعية الجبل الأخضر وطبرق.

