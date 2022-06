منتخب الشباب في مواجهة الجزائر ولبنان في بطولة العرب

اوقعت قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما في نسختها الثامنة منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة.

والتي ضمت إلى جانب فرسان الشباب منتخبي الجزائر و لبنان وستشهد البطولة منافسة قوية بين 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 منتخبات ويتأهل متصدر كل مجموعة للدور ربع النهائي من البطولة، على أن يكمل هذا الدور باختيار أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني.

نتائج قرعة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين – جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

المصدر قناة ليبيا الأحرار

