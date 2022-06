توج الشطرنجي يوسف الحصادي بلقب البطولة ليبيا، عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب عمرو فطيس.

وشهدت النسخة الثانية والثلاثين لبطولة ليبيا الشطرنج التي أقيمت بمدينة بنغازي نخبة من الشطرنجيين المميزين على مستوى البلاد ورصد مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى حيث نال الشطرنجي عمرو فطيس المركز الثاني بينما جاء الثالثا أحمد نصرالدين

