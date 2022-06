فاز منتخبنا الوطني للكرة الحديدية على المنتخب التركي والجزائري في افتتاح منافسات اللعبة بألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا بوهران.

واستطاع الثنائي راشد سويسي ومحمود عيسى تحقيق الانتصار الأول بعد فوزهما على منافسيهما التركيين في زوجي رجال تخصص الرأفا بنتيجة 12 مقابل 9 وعلى المنتخب الجزائري المضيف 12مقابل 8.

يذكر أن منخب الحديدية يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم ليبيا ومصر وتركيا وإيطاليا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الحديدية يفوز على تركيا والجزائر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار