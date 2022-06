اتفاقية الشراكة تهدف إلى توفير تجربة بث سلسة وفعالة لوسائل الإعلام المشاركة في تغطية الحدث

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ووضع الخطط التفصيلية للعمليات التشغيلية لدولة قطر كدولة مستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة أسوشيتد برس، لتقديم خدمات ومرافق البث لممثلي وسائل الإعلام من غير حاملي الحقوق الإعلامية، وللإعلاميين غير الحاصلين على تصاريح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتغطية الفعاليات التي تنظمها الدولة المستضيفة للبطولة التي تنطلق أواخر العام، وتتواصل منافساتها على مدى 28 يوماً.

وقّع الاتفاقية في الدوحة سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيدة ديزي فيراسينجهام، الرئيسة التنفيذية ورئيسة أسوشيتد برس، بحضور المهندس ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا، والسيد خالد المولوي، نائب المدير العام لشؤون التسويق والاتصال وتجربة البطولة، والسيدة فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام، والسيد آندي برادل نائب الرئيس والمدير التنفيذي في قسم الخدمات الإعلامية العالمية بوكالة أسوشيتد برس، والسيدة سوزان هندرسون، رئيسة خدمات البث في الوكالة لمنطقة أمريكا الشمالية، والسيدة رانيا خضر رئيسة الفعاليات الخاصة في الوكالة للشرق الأوسط وأفريقيا.

ويسهم قسم الخدمات الإعلامية العالمية، ذراع الإنتاج في أسوشيتد برس، في دعم جهود قطر الرامية إلى تزويد وسائل الإعلام بتجربة بث سلسة وفعالة من خلال توفير محطة واحدة للخدمات والمرافق المبتكرة التي تتيح لمندوبي وسائل الإعلام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم باحترافية. وتشمل الخدمات التي ستقدمها الوكالة استوديوهات البث، وتأجير أجهزة ومعدات البث، وتخصيص فرق العمل والدعم الفني واللوجستي، ومكاتب العمل، فضلاً عن عدد من المرافق الخدمية الأخرى.

وأعرب سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالشراكة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس، بهدف تسهيل مهمة مندوبي وسائل الإعلام من أنحاء العالم خلال تواجدهم في قطر، لتغطية فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي تقام للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.”

وأضاف: “تعد أسوشيتد برس من وكالات الأنباء العالمية المرموقة، وتتمتع بخبرات واسعة في تغطية الأحداث والبطولات العالمية الكبرى، ما يجعلها منصة مثالية لدعم خدمات البث للفعاليات التي ننظمها في قطر كدولة مستضيفة لكأس العالم 2022، وتسهيل مهمة ممثلي وسائل الإعلام العالمية خلال البطولة المرتقبة “.

من جانبها، أكدت السيدة ديزي فيراسينجهام، الرئيسة التنفيذية ورئيسة أسوشيتد برس، أن قسم الخدمات الإعلامية العالمية، ذراع الإنتاج في الوكالة، قدم العديد من الخدمات لوسائل الإعلام العالمية في النسخ الثلاث السابقة من كأس العالم.

وتابعت فيراسينجهام: “جمعتنا في النسخ الثلاثة الماضية من كأس العالم اتفاقيات تعاون مع شريك رسمي من الدولة المستضيفة للبطولة. ونتطلع إلى بناء علاقات تعاون مثمرة مع اللجنة العليا، لتوفير منصات بث في مواقع رائعة وخدمات دعم شاملة، لتغطية فعاليات بطولة تاريخية تعتبر من أكثر الأحدث الرياضية مشاهدة في العالم.”

وفي ضوء اتفاقية الشراكة مع اللجنة العليا، ستتولى أسوشيتد برس تشغيل استوديوهات البث في مواقع رئيسية في أنحاء الدوحة. وسيضم مركز البث استوديوهات مجهزة بالعديد من الكاميرات إلى جانب استوديوهات مجهزة بكاميرا واحدة، وذلك على مسافة قريبة من المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، الذي يوجد في مشيرب قلب الدوحة.

ويطل مركز البث المباشر على الساحة الرئيسية في سوق واقف، مع خلفية يظهر فيها السوق التقليدي، حيث من المتوقع أن تتجمع حشود المشجعين في المنطقة التي تعد من مراكز الجذب السياحي في قطر. فيما يقع موقع مركز البث المباشر الثاني على كورنيش الدوحة، المعلم البارز على الواجهة البحرية للمدينة، والذي يتميز بإطلالات خلابة على الأفق المذهل لمدينة الدوحة، والذي من المتوقع أيضاً أن يشهد تجمعات كبيرة للمشجعين، في ضوء الخطط الرامية إلى توفير تجربة لا تضاهى للمشجعين في قطر خلال البطولة.

يشار إلى أن أسوشيتد برس وكالة أنباء عالمية مستقلة غير ربحية تأسست في 1846 وتتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً رئيسياً لها، وتعد مصدراً للتقارير الإخبارية وما تزال حتى اليوم المصدر الأكثر موثوقية للأخبار السريعة والدقيقة وغير المنحازة، والمزود الأساسي للتكنولوجيا والخدمات الحيوية لقطاع الإخبار. ويشاهد أكثر من نصف سكان العالم البرامج التي تنتجها الوكالة يومياً.

وأبرمت اللجنة العليا شراكة مع قنوات الكأس الرياضية، وهي مجموعة قنوات رياضية قطرية، وستوفر التسهيلات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة لوسائل الإعلام خلال البطولة.

