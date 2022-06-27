الشركسي: لايجب فتح صمامات النفط إلا بشرط

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اشترط عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي اليوم الإثنين، عدم فتح صمامات النفط إلا بعد تجميد الإيرادات في حسابات مؤسسة النفط.

وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لايجب فتح الصمامات إلا بعد ضمان تجميد الإيرادات في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابع عضو الملتقى :”إذا كان المجتمع الدولي حريص على أموال الليبيين عليه أن يساند صنع الله بتجميد الإيرادات”.

وشدد الشركسي على ضرورة عدم استخدام الإيرادات من قبل محافظ المركزي الصديق الكبير ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لبناء تحالف من المليشيات”.

وختم عضو ملتقى الحوار السياسي تغريدته بالقول :”لايجب استخدام عوائد النفط لأهداف سياسية”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أنه مع استمرار الإغلاقات فإنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت.

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله :”ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة مالم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”.

ودعا صنع الله جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد وحثهم على التمسك بسيادة ليبيا.