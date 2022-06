بقيادة عياد القاضي .. منتخبنا الوطني للشباب يباشر معسكره التدريبي

يباشر منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب تحت عشرين عاما استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية منتصف الشهر المقبل.

ويسعى الطاقم الفني بقيادة المدرب عياد القاضي لخوض مباريات ودية تخلل المعسكر التحضيري ببنغازي وأيضا لاختيار القائمة النهائية التي سيتم الاعلان عنها عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن قرعة البطولة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة صحبة المنتخب الجزائري ومنتخب لبنان.

