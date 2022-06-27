مؤكدة توفر الوقود.. البريقة: الإجراءات الاحترازية عقب حادثة الشاحنة في بنغازي أربكت توزيع الوقود

أخبار ليبيا 24

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر بنوعيه، مشيرة إلى أن خزانات الشركة لا تعاني من أي نقص.

ولفتت الشركة في بيان أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، إلى أن شركات التوزيع تستلم مخصصاتها اليومية من الوقود كاملة.

وأشارت الشركة إلى أن النواقل البحرية الحاملة للوقود والغاز يستمر وصولها بشكل اعتيادي ومنظم دعما لأرصدة الخزانات المتوافرة وفق الخطط التنفيذية للشركة.

وأكدت الشركة أن سبب الاختناقات الجارية، اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي راجع للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الأمنية ذات الاختصاص بعد حادثة حريق الشاحنة بمحطة وقود 422 الرحبة في 24 مايو الماضي، في إشارة إلى حادثة شاحنة عبدالله المجبري.

وقالت الشركة أن الجهات المختصة قررت بأن يتم تزويد محطات الوقود بوسط مدينة بنغازي بعد منتصف الليل فقط مما تتسبب بإرباك عمليات توزيع الوقود، حسب إفادة شركات التوزيع.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تزويد كافة محطات توزيع الوقود وفق المعتاد سابقا لفض الازدحام بالمحطات اعتبارا من اليوم الاثنين بالتعاون مع الجهات الأمنية والتوجيهات الصادرة منها بالخصوص.