حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباراتين الفاصلتين لتفادي الهبوط بين فريقي الخمس والظهرة و الأخرى التي ستجمع شباب الجبل و وفاق اجدابيا.

حيث يلتقي يوم الثلاثين من الشهر الحالي فريق شباب الجبل تاسع الممتاز ووفاق اجدابيا ثاني الدرجة الأولى، في مباراة الذهاب بملعب شهداء بنينا ويحتضن نفس الملعب مباراة الإياب في الخامس من الشهر القادم.

بينما يستقبل ملعب الزاوية مباراة الذهاب في الأول من الشهر القادم بين فريق الخمس تاسع المجموعة الثانية في الدوري الممتاز، مع ثاني المجموعة الثانية في الدوري الدرجة الأولى نادي الظهرة بينما تقام مباراة الإياب بملعب الجميل في الخامس من الشهر القادم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post تحديد موعد المباراتين الفاصلتين لتفادي الهبوط appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار