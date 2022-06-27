في إحاطتها بمجلس الأمن.. ديكارلو: السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكمن في الانتخابات  

أخبار ليبيا 24

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا.

وأوضحت ديكارلو في إحاطة لها في مجلس الأمن، اليوم الأثنين، أنه يجب أن تكون عملية المصالحة شاملة وأن تقوم على مبدأ العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

وأشارت ديكارلو إلى أن المجموعات المسلحة مستمرة في التموضع حول طرابلس استعدادا للتصعيد.

وأضافت ديكارلو: “مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للبعثة يقيمون في طرابلس وهم على استعداد لمباشرة أعمالهم”.

وعبرت ديكارلو عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في ليبيا واستمرار القيود الاعتباطية.

ودعت ديكارلو السلطات الليبية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة داخل كافة مراكز الهجرة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة سجلت عودة 10 آلاف نازح إلى مناطقهم منذ بداية هذا العام.