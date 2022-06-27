محاضرة للإعداد البدني والتأهيل النفسي لرياضي نادي راسكو

بنغازي 27 يونيو 2022 (وال) -قدم الدكتور فرج نجم محاضرة لرياضي نادي “راسكو”، حيث طلب من النادي، تقديم محاضرة لرياضي النادي والفريق الأول لكرة القدم في الاعداد والتأهيل النفسي، ودعم الرياضيين، وكيفية تهيئتهم والتعامل في هذه المرحلة، بحسب ما صرح به لوكالة الأنباء الليبية.

وأشار نجم بأنه من خلال المحاضرة، والتي قدمت يوم أمس الأحد، بأنه تم التعامل مع الاعبين لضبط النفس والتركيز على اللعب فقط، مضيف بأن التعاون كان مثمرا وممتازا، مؤكدا بأن هذه الخطوة تعتبر مفيدة وممتعة للاعبين، وخطوة في الاتجاه الصحيح، لما لها من تأثير ايجابي على سلوك الرياضيين” (وال بنغازي) م ب / س خ.

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