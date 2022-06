نادي الهلال في طبرق يوقف نشاط الفريق الأول مطالبا برد الظلم

استنكر نادي الهلال الرياضي في طبرق ما وصفه بظلم لجنة الاستئناف بالاتحاد العام لكرة القدم من اتهام النادي بالتزوير في إجراءات اللاعبين.

وذلك بعد أن تم سحب ثلاث نقاط من رصيد النادي بعد ضمانه الصعود لدوري الدرجة الأولى واصفين ما فعلته اللجنة بسرقة جهد الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب بيان النادي فقد أعلن عن إيقاف نشاط الفريق الأول وعدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها الاتحاد حتى يعاد الحق لأصحابه حسب تعبيرهم

يشار إلى أن نادي البروق قد قدم طعنا في نادي الهلال الشهر الماضي بحجة ازدواج وجود عدد من اللاعبين في النادي بعد فوزه الأخير عليه محققا التأهل لدوري الدرجة الاولي.

