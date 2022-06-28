إعلامية تطهو البيض تحت أشعة الشمس في الكويت (فيديو)

في واقعة طريفة، عمدت إعلامية كويتية إلى طهي بيضة في الشارع، اعتمادًا على الحرارة المرتفعة , و أعدت مندوبة فضائية “النهار” الكويتية، ريم التيتون، تقريرًا ميدانيًا رصدت خلاله آراء المواطنين والمقيمين في مدينة الجهراء (شمال غرب الكويت)، بشأن حالة الطقس المرتفعة، التي تصل إلى 60 درجة مئوية في وقت الظهيرة حسب إشارتها.

وبعدما استطلعت المندوبة آراء البعض، توجهت “ريم” إلى أحد أرصفة مدينة الجهراء، وأحضرت بيضة وإناء، ومن ثم قررت طهيها اعتمادًا على درجة حرارة الجو.

وأشارت “ريم” خلال التقرير، الذي أعدته بتاريخ 21 يونيو الجاري، أنها ستترك البيضة لدقيقتين حتى تنضج، وهو ما تحقق بالفعل وفق ما وثقته عدسة الكاميرا.

وفي وقت لاحق، رشت “ريم” كمية من الملح وأحضرت الخبز وتناولت الطعام: “أحلى بيض ممكن تسويه بالجهراء تحت حرارة الشمس”.

وخلال استطلاعها للآراء، قال أحد مواطني الجهراء، إن الحرارة وصلت خلال الظهيرة إلى 60 درجة، موضحًا أن مكيف الهواء بات لا يستطيع القيام بعمله بسبب الطقس.

ووصف المواطن الحرارة العالية بـ”حرارة جهنم”، مضيفًا: “الأجر لنا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

ورغم مرور 6 أيام على هذا التقرير، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداوله على نطاق واسع مؤخرًا.