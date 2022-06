الملاكم إبراهيم الساحلي يتأهل إلى الدور النصف النهائي

تأهل الملاكم الليبي ابراهيم الساحلي إلى الدور النصف النهائي من منافسات اللعبة التي تقام ضمن الالعاب المتوسطية بوهران الجزائرية.

وحقق الساحلي التأهل بعد الفوز على الملاكم السوري عبدالهادي نقاش بالضربة القاضية فيما خسر الملاكم عاصم دوكو امام الملاكم المصري علي عبدالله بالنقاط وبنتيجة ثلاثين مقابل سبعة وعشرين.

يذكر أن منافسات الدور النصف النهائي ستقام بعد غد الاربعاء.

