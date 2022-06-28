“أبويا ميمشيش في جنازتي”.. وصية شاب مصري قبل انتحاره بساعات

أقدم شاب مصري على الانتحار، بعدما قفز بسيارة كان يقودها من فوق أحد الجسور في مدينة المنصورة، شمال العاصمة المصرية، القاهرة.

ونشر الشاب قبل انتحاره بساعات رسالة وداع حزينة على صفحته بموقع “فيسبوك” قال فيها: “أشوفكم بخير وابقوا افتكروني وأبويا ميمشيش في جنازتي بالله عليكم”. كما كتب تعليقا ثانيا قبل الحادث بساعة قال فيه: “عامة أنا على حافة الانتحار”.

أكد شهود عيان أن الحركة المرورية توقفت بشكل مفاجئ أعلى كوبري الجامعة، الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، إثر تحطم سيارة ربع نقل بعد اصطدامها بالسور الحديدي وتحطيمه وسقوطها بأرض زراعية أسفل الكوبري.

وأكد أصدقاء الشاب أنه كان يقود السيارة وانحرف بها متعمدا ليسقط من أعلى الكوبري، بينما فشلت جهود المواطنين الذين تجمعوا عقب الحادث، في إخراجه حيا من داخل السيارة التي تهشمت مقدمتها تماما، بعدما سقطت من فوق الكوبري داخل أرض زراعية.