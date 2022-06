زار وفد سياحي من نادي الحمراء السياحي الرياضي الاجتماعي مدينة صبراتة والذي يضم أفرادا من مختلف أنحاء البلاد بهدف دعم السياحة الداخلية وتعزيز التواصل بين المدن والمناطق الليبية.

وتضمنت الزيارة بعض الكلمات الترحيبية و جولة داخل المدينة الأثرية كذلك شوارع المدينة حتى الجُرف بحضور ممثلين عن البلدية ومجلس الحكماء والأعيان ونشطاء المجتمع المدني وأهالي المدينة رفقة أفراد من مديرية أمن صبراتة وقسم الإسعاف والطوارئ .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الحمادة الحمراء السياحي يزور المدينة صبراتة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار